РИАМО - 27 дек. Депутаты Московской городской думы провели за период осенней сессии текущего года шесть заседаний, на которых принято свыше 30 законов, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Сегодня завершилось полуторатысячное заседание Мосгордумы. За период осенней сессии произошло шесть заседаний Мосгордумы, рассмотрен 81 вопрос, принят 31 закон, а также принято 100 постановлений», - сказал Шапошников на брифинге, посвященном итогам работы столичного парламента за осеннюю сессию.

Из принятых законопроектов, 17 внесли на рассмотрение Мосгордумы комиссии и депутаты столичного парламента, 12 - мэр Москвы, еще два - прокурор города Москвы.