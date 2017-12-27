РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 дек. В подмосковной Балашихе в среду откроют первый в городском округе коворкинг-центр, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Коворкинг – это оборудованное всем необходимым для офисной деятельности (столы, стулья, интернет и зоны отдыха) пространство, созданное для работы и делового общения представителей малого и среднего бизнеса. Помимо комфортного рабочего места, здесь можно обрести единомышленников, обменяться опытом и развить свои идеи.

«В бизнес центре «Новый свет» Балашихи 27 декабря откроется коворкинг-центр «Старт» в рамках губернаторской программы поддержки малого и среднего предпринимательства «СТАРТ»», – говорится в сообщении.