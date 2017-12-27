РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. Жители подмосковного Королева смогут задать вопросы главе городского округа Александру Ходыреву в ходе прямого эфира на телеканале «Королев ТВ», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Прямой эфир начнется в 20:00.

«В среду, 27 декабря, на телеканале «Королев ТВ» состоится прямой эфир главы города Александра Ходырева. В прямом эфире Александр Николаевич ответит на вопросы жителей», – говорится в сообщении.

Вопросы можно присылать на электронную почту главы: a.hodyrev@korolev.ru.