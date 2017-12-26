РИАМО - 26 дек. В районе Проспект Вернадского в столице в рамках программы реновации может увеличиться площадь озеленения улиц на 3,5 гектара, сообщил во вторник в ходе публичных слушаний представитель одной из команд-участниц конкурса проектов по концепции площадок реновации.

Во вторник в «Доме на Брестской» состоялись общественные обсуждения конкурсных проектов по программе реновации. Были рассмотрены концепции застройки района Проспект Вернадского.

«В рамках нашего проекта мы формируем новую четкую структуру района. Мы создаем новый архитектурный образ района, создаем новые уютные кварталы по европейскому стандарту с концепцией «двор без машин», мы развиваем внутренние проезды и связи, мы организовываем новый, зеленый непрерывный каркас и увеличиваем площадь озеленения для постоянного пользования на 3,5 гектара. Также мы формируем площади, скверы и бульвары», - сказал представитель команды архитекторов.

Он добавил, что также в рамках программы предусмотрены новые объекты торговли, фитнес-центры, новая поликлиника, которая будет расположена близко к магистрали и существующим общественным остановкам, новый центр творчества, центр социальной защиты и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, запланировано создание образовательного кластера, который включает в себя систему дошкольного и школьного образования. Реализация проекта займет до 10 лет.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15-20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали ее. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5175 объектов.

Выставка 20 проектов финалистов конкурса концепций на пять экспериментальных площадок программы реновации представлена в Москве до 21 января 2018 года.