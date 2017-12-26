РИАМО - 26 дек. Олеся Беленькая стала новым заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, соответствующее распоряжение мэра города опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.
«Назначить Беленькую Олесю Юрьевну на должность заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», — говорится в документе.
Собянин также уволил по собственному желанию в связи с выходом на пенсию Татьяну Громову с 29 декабря с замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы – руководителя контрактной службы .
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