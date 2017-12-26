РИАМО - 26 дек. В подмосковном Красногорске на Черневской горке в феврале откроется горнолыжная трасса, сейчас рабочие монтируют оборудование и два подъемника, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Популярный у жителей Красногорска горнолыжный склон вновь откроется после многолетнего перерыва. В феврале на Черневской горке откроется первая трасса. В дальнейшем здесь появятся пять трасс длиной от 250 до 300 метров каждая и 128-метровый детский склон. Все инфраструктура будет доступна для жителей городского округа», - говорится в сообщении.

В настоящее время на склоне начался монтаж оборудования для оснежения трасс и два подъемника для взрослых и детей.

Вопрос о возобновлении работы склона неоднократно поднимался жителями на встречах с главой Красногорска Радием Хабировым. В ходе реализации поручения главы округа было рассмотрено несколько предложений и найдено оптимальное решение, которое отвечает интересам жителей.

Администрации городского округа удалось убедить руководство компаний, которые в свое время получили там землю, отказаться от капитального строительства в пользу спортивных объектов. На сегодняшний день вся территория, где можно кататься, будет использована для занятий спортом.

На Черневской горке будет создан современный горнолыжный центр с удобной инфраструктурой, включая некапитальные сервисные строения, современные подъемники и парковки.