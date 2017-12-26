РИАМО - 26 дек. В Подмосковье утвердили порядок выдачи удостоверения многодетной семьи и его образец, соответствующее постановление правительства Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«В соответствии с законом Московской области №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» правительство Московской области постановляет утвердить прилагаемые порядок выдачи удостоверения многодетной семьи, образец бланка «Удостоверение многодетной семьи», — говорится в тексте документа.

Так, удостоверение выдается лицу, имеющему троих и более детей в возрасте до 18 лет или 23 лет, если совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях по очной форме. Все члены многодетной семьи должны иметь место жительства в Подмосковье. На одну семью предоставляется одно удостоверение.

Для получения удостоверения заявитель обращается в территориальное структурное подразделение министерства социального развития Подмосковья или многофункциональный центр (МФЦ).

В постановлении также указывается, что заявитель обязан в течение месяца с даты наступления обстоятельств, влияющих на право предоставления мер социальной поддержки многодетной семье, проинформировать подразделение министерства соцразвития по месту жительства о наступлении таких обстоятельств.