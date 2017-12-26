РИАМО - 26 дек. В новогоднюю и рождественскую ночи ряд автобусов, троллейбусов и трамваев будет работать круглосуточно в Москве, максимальный интервал составит 35 минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Быстро добираться до праздничных площадок в новогоднюю ночь горожанам и гостям столицы поможет метро, Московское центральное кольцо и наземный транспорт. Ряд автобусов, троллейбусов и трамваев будет работать всю ночь, некоторые маршруты — до 03:30. Максимальный интервал составит 35 минут», - говорится в сообщении.

В Центральном административном округе до 03:30 будут работать трамваи №9, 35 и 46, а также автобусы маршрутов М1, М2, М3, М6, М10, М27, Т3, Т13, Т79, №101, 158, 608 и 904. А на протяжении всей ночи москвичей и гостей столицы будут перевозить трамваи №24, 26 и 50, троллейбусы №20, 28, 41, 54 и 56, а также автобусы М5, Т18 и Т71. Сохраняется также работа ночных маршрутов автобуса Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Б, Т15, трамвая №3.

Доехать до праздничных площадок жителям СВАО помогут автобусы М2, М10, Т3, Т13, Т79, №124, 185, 238 и 685, а также трамвай №9. Курсировать они будут до 03:30. Тем, кто намерен праздновать дальше, стоит воспользоваться трамваями №11 и 17, троллейбусами №56, 73 и 76, а также автобусами Т18, Н6 и Т15, №605, 696, 774, 836.

До 03:30 в Восточном административном округе будут работать маршруты: автобусов М3, М27, №3, 21, 86, 133, 214, 223, 247, 645, 664, 792, 872; троллейбусов №64, 77; трамваев №36, 46. В круглосуточном режиме будут курсировать троллейбус №41, трамваи №11, 24 и 50, автобусы №52, 716, 841 и 855. Также в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет воспользоваться ночными автобусами Н3 и Н4.

На юго-востоке столицы до 03:30 можно будет воспользоваться: автобусами №29, 81, 89, 133, 242, 608, 623, 655, 669, 703 (до Курьянова), 728, 749; троллейбусами №38; трамваями №24, 50.

В круглосуточном режиме будут работать маршруты: автобусов №209, 670 (до станции метро «Кожуховская»), 841; троллейбуса №74; трамваев №24 и 50. Сохраняется и работа ночных маршрутов автобусов Н4, Н5 и Н7.

В Южном административном округе всю ночь будут работать трамвай №26, троллейбусы №11к, 52, 72, а также автобусы М5, Т71, №203 и 220. Автобус №670 будет курсировать только до станции метро «Кожуховская». Также горожане смогут воспользоваться услугами ночного транспорта — автобусов Н1 и Н5, трамвая №3.

Развозить пассажиров в новогоднюю ночь доверят и перевозчикам, работающим по государственным контрактам. Всю ночь будут курсировать автобусы №112 Капотня — метро «Братиславская» (Юго-Восточный административный округ) и 714 улица Павла Корчагина — Рижский вокзал (Северо-Восточный административный округ).

До 03:30 будут работать маршруты автобуса №88 метро «Планерная» — «Гидропроект» (Северный и Северо-Западный административные округа), 236 Матвеевское — МКАД (Западный административный округ) и 259 улица Корнейчука — метро «Владыкино» (СВАО).