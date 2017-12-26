РИАМО - 26 дек. Медорганизации, центры госуслуг, ЗАГСы, центры социального обслуживания и другие учреждения столицы составили график работы в новогодние праздники с 1 по 8 января, так, в поликлиниках в этот период будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новогодние каникулы столичные поликлиники перейдут на график праздничного дежурства. Так, 30 декабря взрослых пациентов будут принимать с девяти до 18 часов. С 31 декабря по 8 января взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, по такому же графику на базе одной из поликлиник в каждом округе окажут специализированную медицинскую помощь по профилям «хирургия», «неврология», «оториноларингология», «офтальмология», — говорится в сообщении.

Большинство травмпунктов для взрослых будет работать круглосуточно, вызвать врача на дом, обратиться в дежурные аптеки, где отпускают лекарства льготникам, можно будет с 9 утра и до 16 часов.

Центры государственных услуг «Мои документы» 30 и 31 декабря будут работать с 08:00 до 20:00. 1 января у них выходной, а с 2 по 8 (включительно) января дежурные офисы в каждом округе будут в рабочие часы выдавать документы о регистрации смерти. Все остальные центры госуслуг вернутся к привычному графику 9 января.

ЗАГСы 30 декабря будут открыты до 19:00, 31 декабря, 1 и 7 января они закрыты, а в остальные праздничные дни работают определенные загсы. С 2 по 4 января специалисты будут заниматься только государственной регистрацией смерти, 5 и 6 января — регистрацией рождения, смерти, а также браков (последнее — во Дворце бракосочетаний). 8 января можно будет зарегистрировать только рождение и смерть. Работать по обычному графику учреждения начнут 9 января.

Как добавляется в сообщении, специальные центры будут оказывать адресную социальную помощь горожанам, а также обслуживать нуждающихся на дому в течение всех праздничных дней. Исключение — 1, 2 и 7 января.

Сервисные центры «Московский транспорт» 1 и 7 января будут закрыты.

Московский зоопарк 31 декабря открыт с 09:00 до 15:00, а в остальные дни — с 09:00 до 17:00. Кассы и вход в столичный зоосад в канун главного зимнего праздника закроются в 14:00. После этого зоопарк будет работать только на выход.