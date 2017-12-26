РИАМО (ПУШКИНО) - 26 дек. Рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд 2007-2008 годов рождения впервые пройдет в подмосковном Пушкине 3 января, сообщил Пушкинскому информагентству председатель районной детско-юношеской федерации футбола Андрей Макаров.

«В 2018 году в Пушкине впервые будет проведен рождественский турнир среди детей 2007-2008 годов рождения по мини-футболу. Мы приглашаем не только всех любителей футбола, но и всех желающих поддержать наших юных футболистов в рождественском турнире 3 января», – сказал Макаров.

По его словам, в однодневном турнире во Дворце спорта «Пушкино» примут участие шесть футбольных команд Пушкинского района.

«Если все пройдет как задумано и всем понравится данное мероприятие, то оно может стать ежегодным», – добавил Макаров.

По данным агентства, турнир проводится детско-юношеской федерацией футбола Пушкинского района при поддержке отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта районной администрации.