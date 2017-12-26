РИАМО (ШАХОВСКАЯ) - 26 дек. Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии исполнил новогоднюю концертную программу в городском округе Шаховская, передает корреспондент Шаховского информагентства.

По данным агентства, концерт прошел во вторник в здании Шаховского дома культуры. Зал на 300 мест был полностью заполнен.

«Артисты Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» частые гости в Шаховской. Этот коллектив шаховчане очень любят и всегда с удовольствием приходят на концерты. Сегодня артисты ансамбля представили новогоднюю программу – незабываемый концерт, в котором прозвучали как всеми любимые русские народные песни, так и песни советских и современных композиторов. Танцевальная группа ансамбля порадовала зрителей великолепными постановками, легкими, забавными, шутливыми номерами, яркими костюмами и зажигательными плясовыми трюками», – сказала директор Шаховского дома культуры Наталья Зайцева.

По сведениям агентства, ансамбль «Садко» был основан в 1991 году. Репертуар его состоит из народных песен, песен современных композиторов, музыкальных произведений и танцев, специально написанных и поставленных для коллектива. Благодаря высокому профессионализму в области народной музыки и танца в 2002 году коллектив получил статус государственного.