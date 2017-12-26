РИАМО - 26 дек. Полицейские задержали мужчину в Хорошевском районе Москвы по подозрению в ложном минировании торгового центра, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что к нему на улице подошла незнакомка и сказала, что в одном из торговых центров на севере Москвы заложено взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские провели осмотр здания и прилегающей территории, по результатам которого предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Народного Ополчения сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный 30-летний москвич. Нетрезвый злоумышленник позвонил в полицию и передал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.