РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Автомобильный прицеп украли у жителя Балашихи из дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Октябрьской улице в Балашихе. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 41-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», – говорится в сообщении.

Полиция задержала подозреваемого. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.