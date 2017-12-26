РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Более 900 участников коллективов и учащихся школ искусств городского округа Балашиха стали победителями и призерами творческих олимпиад и конкурсов различного уровня в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2017 году победителями и призерами творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, областного, федерального и международного уровней стали более 900 участников творческих коллективов и учащихся школ искусств города», – сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

По ее словам, в текущем году в Балашихе присудили 10 муниципальных премий в области культуры и пять стипендий деятелям культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам городского округа. Помимо этого, 40 одаренных учащихся детских школ искусств стали стипендиатами администрации городского округа «Юные дарования Балашихи».

В текущем году два работника сферы культуры стали победителями премии губернатора «Наше Подмосковье» и еще два получили специальные премии главы Балашихи «Гражданский успех».