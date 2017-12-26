РИАМО - 26 дек. В районе Проспект Вернадского в столице в рамках программы реновации средняя площадь жилья на одного человека может увеличиться с 19 квадратных метров до 27, сообщил во вторник в ходе публичных слушаний представитель одной из команд-участниц конкурса проектов по концепции площадок реновации.

Во вторник в «Доме на Брестской» состоялись общественные обсуждения конкурсных проектов по программе реновации. Были рассмотрены концепции застройки района Проспект Вернадского.

«Наш проект действительно нацелен на улучшение жилищных условий горожан, в том числе и по просторности проживания. При сегодняшней средней обеспеченности горожан в 19 квадратных метров на человека, проект нам позволит повысить эту обеспеченность на 30-40%, примерно до 27 квадратных метров на душу населения», - сказал представитель команды архитекторов.

Участники конкурса также предложили вместо старых пятиэтажных домов построить новые семиэтажные здания, максимально сохранив зелень и не потеряв крупные зеленые массивы.

«Природные комплексы мы объединяем в общую связку бульваров, которую мы называем «Южное кольцо». Из семиэтажных домов открывается вид на бульварную связку. Более высокие дома уходят в глубину кварталов», - отметил представитель команды архитекторов.

Он добавил, что в рамках проекта во дворах парковочные места не запланированы, парковки будут частично подземными, под дворами, примерно по 350 машино-мест на 1 тысячу населения.

Также в рамках проекта предполагается большое количество различных спортивных комплексов с бассейнами. Реализация рассчитана на 8-9 лет.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15-20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали ее. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5175 объектов.

Выставка 20 проектов финалистов конкурса концепций на пять экспериментальных площадок программы реновации представлена в Москве до 21 января 2018 года.