РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Жильцы дома №5 на улице Дружбы в жилом комплексе «Люберцы» пожаловались на владельцев супермаркета, которые обустроили второй выход из магазина со стороны парадной двери жилого дома, сообщила «РИАМО в Люберцах» член инициативной группы данного дома.

Дом №5 на улице Дружбы в ЖК «Люберцы» сдали в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Первый этаж в нем занимают нежилые помещения, в одном из которых открыт супермаркет. Он расположен в середине дома, вход в магазин расположен со стороны пожарной лестницы. Именно так запланировано проектом.

«Арендаторы нежилого помещения решили, что им мало одного входа и сделали без согласования собственников второй выход из магазина со стороны парадной двери жилого дома, получив разрешение в администрации города Люберцы, предоставив весь пакет документов. Теперь с двух сторон дома собираются группы людей, выпивают, нарушают общественный порядок. Люди ходят насквозь через наш дом, сокращая путь, вытаптывают наши газоны и клумбы. По проекту застройщика не было предусмотрено, что там будет проходной двор», – сказала собеседница.

Жители обратились по данному вопросу в администрацию Люберец. В официальном письме им сообщили, что собственник предоставил все необходимые документы для перепланировки, в том числе и протокол собрания собственников.

«В связи с предоставлением протокола общего собрания собственников помещений в данном доме от 19 октября, согласно которому собственники разрешили устройство входной группы в лицевой стороне дома, администрацией нарушение прав граждан не установлено», – говорится в сообщении.

По словам члена инициативной группы, собрание жильцов дома в реальности не проводилось. Собственников о вынесенном решении не уведомили.

«Мы, в свою очередь, собрали подписи против (обустройства – ред.) этой второй двери, о чем управляющую компанию уведомили письменно. Также собственник нежилых помещений нарушил газон, возведя металлоконструкцию (мостик), которого нет даже в проекте, его одобрило управление архитектуры», – заключила собеседница.