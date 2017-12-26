РИАМО - 26 дек. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного советского и российского композитора Владимира Шаинского, говорится в сообщении пресс-службы спикера столичного парламента.

Автор музыки для «Чебурашки и Крокодила Гены», известный композитор и Народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

«Ушел из жизни Владимир Яковлевич Шаинский – маэстро, живший музыкой и беззаветно преданный своему призванию. За свою уникальную творческую биографию талантливейший детский композитор создал почти 500 песен для популярных художественных и мультипликационных фильмов, которые знают и любят миллионы людей в России и за рубежом», - сказал Шапошников.

По его словам, музыкальные произведения Шаинского – настоящее достояние отечественной и мировой культуры.

«Мне посчастливилось быть знакомым с Владимиром Яковлевичем. Это был светлый, открытый, неравнодушный человек с большим сердцем. От имени депутатов Московской городской думы и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича», - заключил председатель Мосгордумы.

Владимир Шаинский родился в Киеве. Наибольшую известность ему принесли произведения для детей. Песни Чебурашки, Крокодила Гены и старухи Шапокляк были любимы многими поколениями слушателей.