РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий назвал уходящий год особенным благодаря формированию городского округа.

Во вторник Ружицкий провел прямой эфир на «Радио Люберецкого региона» и ответил на вопросы жителей.

«2017 год для Люберец был особенным. Основной задачей в первом полугодии 2017 года стало формирование органов местного самоуправления городского округа. Проведены выборы депутатов, избрано 32 депутата, принят устав, назначен глава, утверждена структура администрации, зарегистрированы геральдические символы: герб, флаг и гимн», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что статус городского округа обеспечил централизацию власти – одна администрация, один глава и один совет депутатов. Все вопросы теперь находятся в зоне ответственности одной структуры. Это позволило сконцентрировать кадровые и административные ресурсы, упростить работу административного аппарата, сократить сроки выработки и реализации управленческих решений, обеспечить оперативность реакции власти на обращения жителей.

«До преобразования в каждом поселении работала своя администрация, был совет депутатов. На некоторых территориях была даже своя КСП – всего 484 человека. А с учетом обеспечивающих учреждений – 840 человек. Численность местных чиновников сократилась на 35%, что существенно повлияло на экономию бюджетных средств и формирование единого бюджета для равномерного распределения средств по мере потребностей той или иной территории», – подчеркнул Ружицкий.

По его словам, освободившиеся после преобразования ресурсы распределены на решение наиболее важных, востребованных жителями задач – строительство и модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, благоустройство территорий, развитие дорожной сети. В результате оптимизации административного аппарата власть на местах по-прежнему доступна. Территориальные подразделения администрации располагаются по привычным для жителей адресам в каждом поселении. В обязательном порядке за каждой территорией закреплен ответственный заместитель главы округа и организован прием жителей по волнующим и актуальным вопросам.

«Я думаю, жители заметили изменения в лучшую сторону уже в 2017 году. Я считаю, что жители только выиграли от формирования городского округа», – заключил Ружицкий.