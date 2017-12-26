РИАМО - 26 дек. Центральная ППК объявила конкурс на закупку 23 электропоездов, которые будут обслуживать Московские центральные диаметры (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Поезда начнут поступать в собственность перевозчика с лета 2018 года, полностью комплектование парка завершится в 2019 году. Электропоезд для МЦД будет соответствовать новейшим стандартам по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров», - говорится в сообщении.

Новые поезда должны развивать максимальную скорость 120 километров в час и при этом быть адаптированы под частые остановки и максимально возможную пассажировместимость, которая достигается продуманной сбалансированностью между числом сидячих и стоячих мест.

Для поездов МЦД предусматривается планировка сидений по схеме 2+2, что наряду с большим числом мест для сидения (не менее 68 мест на промежуточный вагон) предусматривает большое число стоячих мест.

Широкий сквозной проход через весь поезд, наряду с широкими межвагонными переходами обеспечит удобство и равномерное распределение пассажиров по составу. В поездах будут созданы все необходимые условия для проезда маломобильных граждан. Кроме того, в каждом поезде будет предусмотрено не менее двух экологически чистых туалетных комплексов.

Московские центральные диаметры (МЦД) соединят железные дороги разных направлений. В результате будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву. Первая линия, от Лобни до Одинцова через город Долгопрудный, Савеловский и Белорусский вокзалы, может быть запущена уже в начале 2019 года. Создание МЦД позволит на 10-12% разгрузить столичную транспортную систему.

До 2025 года в Московском регионе планируется открыть еще шесть веток наземного метро, которые свяжут радиальные направления железной дороги с Москвой. По прогнозам проектировщиков, новая система будет перевозить дополнительно около 300 миллионов пассажиров в год, что значительно разгрузит всю транспортную систему Московской агломерации, включая дороги.