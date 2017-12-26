РИАМО - 26 дек. В подмосковном Егорьевске 326 переселенцам из аварийного жилья торжественно вручили ключи от новых квартир, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

Предоставление нового благоустроенного жилья стало возможным благодаря адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы». Для переселенцев из девяти аварийных домов, расположенных на улицах Благонравова, Ленинской, Энгельса, Рязанская, Некрасова и 8 Марта в Егорьевске, предоставлены квартиры в новом доме №18А в 6-ом микрорайоне городского округа.

«Новоселье в новом доме отметят сразу 326 человек. Таким образом, расселено 126 жилых помещений общей площадью более 5 тысяч квадратных метров», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса Подмосковья Максим Фомин.

Новоселы имели возможность заранее выбрать квартиры, площадь которых при этом превысила площадь расселенных помещений. Новостройка расположена в центре города, в микрорайоне с доступной инфраструктурой, где в непосредственной близости находятся два детских сада, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Это уже второй этап этой социально значимой программы по переселению граждан из аварийных домов в Московской области. Намеченная работа по переселению граждан из аварийного жилья в Подмосковье будет завершена в 2019 году. В общей сложности в период с 2016 по 2019 годы планируется переселить порядка 17 тысяч человек», — подчеркнул Фомин.

Как добавляется в сообщении, в соответствии с условиями действующей программы расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2015 года.