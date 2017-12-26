РИАМО – 26 дек. Совет Федерации поддержал законопроект об ужесточении требований к управляющим компаниям, одним из них является ограничение действия лицензии на управление домами на пять лет, сообщает во вторник Газета.ru.

«Совет Федерации одобрил законопроект, ограничивающий действие лицензии на управление многоквартирными домами пятью годами», — говорится в сообщении.

По истечении пяти лет компания должна будет подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям.

Кроме того, законопроект запрещает выдавать лицензии компаниям со схожими названиями и предоставляет возможность сохранения экономии, полученной при надлежащем выполнении работ. Поправки также вводят понятие «грубого нарушения», что дает возможность быстрее сменить управляющую компанию.

Как добавляется в сообщении, документ разработан депутатами совместно с Минстроем России. Законопроект вводит ряд принципиальных изменений в сфере управления жильем. С одной стороны, он ужесточает принципы лицензирования деятельности управляющих организаций, а с другой — дает дополнительную экономическую мотивацию для добросовестных компаний.

«Очищение рынка от недобросовестных компаний — важнейшая задача Минстроя России в рамках реализации стратегии развития ЖКХ. Самый эффективный инструмент — это лицензионный контроль. В том числе, мы предлагаем не допускать регистрации компаний, которые предельно схожими названиями умышленно вводят собственников в заблуждение», — уточнил глава Минстроя России Михаил Мень.

Он добавил, что одновременно необходимо поощрять добросовестные управляющие компании, мотивируя их к повышению эффективности своей деятельности.