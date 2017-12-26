РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. В подмосковных Люберцах на первом этаже дома 12 по улице Московская могут организовать место для хранения колясок, велосипедов и самокатов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник глава Люберец Владимир Ружицкий провел прямой эфир на «Радио Люберецкого региона» и ответил на вопросы жителей. В эфир позвонила жительница дома 12 по улице Московская Мария, она попросила найти возможность обустроить на первом этаже их дома место для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов.

«Необходимо рассмотреть этот вопрос с управляющей компанией и собственниками жилья. Если это возможно, то почему бы нет, можно сделать и колясочную», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все решения принимаются с жителями, которым власть всегда идет навстречу.