РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Дольщики двух долгостроев ЖК «Грин Сити» на улице Лорха в поселке Красково получат ключи от квартир в январе 2018 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава Люберец во вторник провел прямой эфир на «Радио Люберецкого региона» и ответил на вопросы жителей.

«Мы планируем выдать ключи всем дольщикам двух долгостроев ЖК «Грин Сити» на улице Лорха в Краскове Люберец в двадцатых числах января (2018 года – ред.). Сейчас идет оформление документов в собственность», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что дома достроены, квартиры все готовы. У всех собственников есть возможность посмотреть свои квартиры. Многие жильцы уже этим воспользовались.