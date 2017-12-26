РИАМО - 26 дек. В Москве подвели итоги XIV конкурса Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского, проект «Развитие Московского центрального кольца» получил премию в номинации «Экология города», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Экспертное жюри рассмотрело более 200 проектов, присланных на конкурс из более чем 52 субъектов РФ. Из их числа были выбраны самые новаторские заявки, отвечающие целям достижения устойчивого развития.

«26 проектов-победителей со всей России были отмечены наградами в восьми различных номинациях. ОАО «РЖД» стало победителем в номинации «Экология города» за проект «Развитие Московского центрального кольца», - говорится в сообщении.

Цель конкурса – выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В. И. Вернадского.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Сегодня на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.