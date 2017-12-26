РИАМО – 26 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января 2018 года оклада судей на 4%, сообщает во вторник Газета.ru.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. <…> Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что правительство также с нового года повысит оклады российским военным на 4%.