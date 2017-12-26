РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Возведение домов-долгостроев в поселках городского округа Люберцы завершат за счет внебюджетных средств застройщиков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопрос в прямом эфире «Радио Люберецкого региона».

«Для решения проблем обманутых дольщиков в Краскове и Малаховке привлечены внебюджетные средства застройщиков ПАО ГК «ПИК», ООО «АРЕАЛ», ООО «Промстрой», которые осуществляют строительство в Люберцах», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время проблема обманутых дольщиков осталась в бывших городских поселениях Красково, Октябрьский, Малаховка. В соответствии с 131-ФЗ, полномочия в сфере строительства находились у городских поселений.

«С учетом небольших объемов строительства и ограниченным числом инвесторов в каждом городском поселении, решать вопросы обманутых дольщиков в отдельно взятом городском поселении было достаточно сложно. С созданием городского округа ситуация изменилась», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что с одной стороны вся нагрузка по решению проблемы легла на администрацию округа, но при этом расширился круг возможностей в решении проблемы. Стало возможным привлекать внебюджетные средства застройщиков из одних поселений в другие внутри городского поселения.