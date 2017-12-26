РИАМО - 26 дек. В Ногинске введен в эксплуатацию жилой комплекс-долгострой «Богородский», квартиры в котором получат 297 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Минстроем выдано разрешение на ввод в эксплуатацию трех корпусов жилого комплекса «Богородский» в Ногинске. Дома готовы к заселению и в ближайшее время гражданам, вложившим свои денежные средства в строительство объекта, будут переданы их законные квартиры», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

Долгострой на улице Аэроклубная, возводился застройщиком ООО «Арсенал-Грант» с 2008 года. Строительство велось медленными темпами, и в связи с отсутствием финансирования было остановлено в 2012 году.

Для решения проблемы многолетнего долгостроя был привлечен новый инвестор АО «Москапстрой-ТН». В июле 2015 года строительные работы были возобновлены подрядной организацией ООО «ИнжКапСтрой». Таким образом, инвестор исполнил взятые на себя обязательства и завершил строительство жилого комплекса «Богородский».

«В построенных многоквартирных домах будут обеспечены права 297 пострадавших граждан», - резюмировал Фомин.