РИАМО - 26 дек. Власти Москвы планируют закупить дополнительно 80 тысяч путевок в санатории и на курорты для пожилых людей после жалоб на дефицит таких направлений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На ближайшем после Нового года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок. Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тысяч до 200 тысяч человек», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что со стороны пожилых людей было много жалоб на дефицит санаторно-курортных путевок.

Собянин также написал о том, что в новом году планируется серьезно увеличить количество предложений для пожилых людей.

«Будет больше продвинутых компьютерных курсов, больше абонементов на фитнес, больше танцевальных групп, экскурсий и кружков по интересам», - уточнил градоначальник.

Он добавил, что программа «Активное долголетие» по-московски сейчас разрабатывается, и вскоре будет представлена горожанам.

Кроме того, мэр опроверг информацию о том, что до нынешнего года не повышались расходы на социальные выплаты.

«С 10 по 18 год социальные расходы городского бюджета выросли с 216 до 393 миллиардов рублей, то есть в 1,8 раза. При этом и федеральная пенсия индексировалась высокими темпами. Когда же индексация на федеральном уровне снизилась, мы резко нарастили городские выплаты, что вполне логично», - написал Собянин.

Он уточнил, что ресурсы для этого появились во многом благодаря тому, что в период кризиса не были уменьшены городские инвестиции, что привело к росту частных инвестиций, относительно быстрому выходу из кризиса и получению дополнительных доходов в городской бюджет.

Столичный градоначальник также напомнил о том, что с 1 января ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми от 0 до 3 лет составит 15 тысяч рублей в месяц. Детские пособия малообеспеченным семьям, многодетным родителям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, вырастут в 2-5 раз.