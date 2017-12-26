РИАМО - 26 дек. Управление Роспотребнадзора Подмосковья возьмет на контроль около 700 детских площадок для проведения массовых праздничных новогодних мероприятий, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Под надзором управления Роспотребнадзора по Московской области в период зимних школьных каникул 2017-2018 учебного года будет находиться 701 площадка для проведения елок и других массовых новогодних мероприятий для детей», - говорится в сообщении.

В их числе: 139 объектов на базе городских парков; 27 новогодних площадок на базе спортивных сооружений; 491 новогодняя площадка на базе культурно-досуговых и развлекательных центров, клубов и домов культуры; 11 площадок на базе иных сооружений открытого и закрытого типов.

Кроме того, под патронажем правительства Московской области организовано семь новогодних и рождественских елок с общим количеством 17265 детей.

В Московской области на базе 31 стационарного оздоровительного учреждения запланирован отдых 6414 школьников. Кроме того, будут работать 14 площадок на базе школ с охватом 842 ребенка.

Было обследовано 173 объекта, на базе которых будут проводиться массовые новогодние мероприятия. Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены в 87,7% случаев. По результатам проверок в отношении виновных возбуждены 194 дела об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила 1,87 миллиона рублей.