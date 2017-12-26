РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Более 150 новых предприятий открыли в Балашихе в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«За 2017 год в Балашихе открылось 155 новых предприятий. Пока это сегменты малого предпринимательства. Возможно уже через год они перейдут в класс среднего бизнеса», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

По его словам, за 2017 год бюджет Балашихи увеличился более чем на 5 миллиардов рублей за счет налоговых поступлений. Юров добавил, что в течение 2017 года в Балашихе профинансировали инвестиционные проекты на сумму около 17,5 миллиардов рублей, без учета строительства и бюджетных средств.