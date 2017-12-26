РИАМО - 26 дек. Около 9 миллиардов рублей направят на развитие музыкальных школ столицы за три года, на эти средства их отремонтируют и закупят новое оборудование, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«По инициативе мэра, на трехлетку выделено почти 9 миллиардов рублей только на музыкальные школы. Мы назвали эту программу «Искусство детям». Музыкальные школы, вот эти центры дополнительного образования, они будут просто все отремонтированы, оборудованы, будут закуплены новые музыкальные инструменты», — сказал Печатников в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что практически постсоветских времен в столице не занимались музыкальными школами — ни их ремонтом, ни их оборудованием, ни закупкой новых инструментов.

По мнению Печатникова, в течение 2-3 лет музыкальные школы города кардинально изменятся.