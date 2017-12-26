РИАМО – 26 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов 2018 года нужно изучить на предмет соответствия законодательству, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей.

«Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существуют абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», - сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Глава ЦИК Элла Памфилова еще летом говорила, что у оппозиционера нет шансов быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.