РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Центральный офис МФЦ в Подольске будет принимать заявления по вопросам похоронного дела во время новогодних праздников – 2, 5 и 8 января 2018 года, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ»» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые заявители МБУ городского округа Подольск «МФЦ», в праздничные дни – 2, 5 и 8 января с 9:00 до 17:00 в центральном офисе МФЦ по адресу: улица Кирова, дом 39 будет осуществляться прием заявителей по вопросам похоронного дела», – говорится в сообщении.

По другим вопросам центральный офис, а также филиалы МФЦ не будут работать с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Работа офисов возобновится с 9 января по установленному графику – с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.