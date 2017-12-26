РИАМО - 26 дек. В столице зафиксировали снижение показателя смертности на 2,5% за год, что должно сказаться на продолжительности жизни горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Смертность только за год у нас снизилась на 2,5%. <…> Все они (статические данные – ред.) говорят о том, что все это скажется положительно на интегральном показателе ожидаемой продолжительности жизни», — сказал Печатников в эфире телеканала «Москва 24».

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала российскую столицу лидером по темпам прироста продолжительности жизни.

Печатников также рассказал о том, что в каждой поликлинике в рамках специальной программы создали участки, которые ведут наиболее квалифицированные и опытные терапевты, для приема пожилых людей, ветеранов. Заммэра отметил, что благодаря этой программе планируют продлить жизнь пожилых пациентов, которые с возрастом накапливают множество болезней.