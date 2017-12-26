РИАМО - 26 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом около станции метро «Славянский бульвар», соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

На Кутузовском проспекте в Москве 25 декабря автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил идущих по нему людей. Погибли четыре человека. В столичных больницах находятся девять пострадавших в результате аварии, еще двое отказались от госпитализации.

«Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около станции «Славянский бульвар» Московского метрополитена 25 декабря 2017 года, в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего», - говорится в документе.

Лицам, госпитализированным в связи с повреждением здоровья для оказания им специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, выплатят по 500 тысяч рублей. Гражданам, которым оказали медицинскую помощь в амбулаторных усло­виях без их госпитализации, выплатят по 100 тысяч рублей.

Родственникам граждан, которые погибли в ДТП, будут возмещены расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опозна­нием тел, их доставкой для организации захоро­нения и погребения за пределами Москвы на кладбищах, не относящихся к кладбищам столицы, в размере фактически поне­сенных затрат, но не более 110 тысяч рублей на каждого погибшего.

Согласно документу, захоронение погибших организует на кладбищах Москвы ГБУ «Ритуал» из расчета 110 тысяч рублей на каждого умершего человека.

«На детей, имеющих место жительства в горо­де Москве, потерявших родителя, погибшего в результате ДТП, департаментом труда и социальной защиты населения назначаются дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы за счет бюджетных ассигнований», - заключается в документе.