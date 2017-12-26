РИАМО – 26 дек. Правительство России получило несколько поручений от Владимира Путина по развитию проектов производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщает во вторник Газета.ru.

«Правительство должно будет утвердить план реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов», - говорится в сообщении.

Помимо этого, президент России Владимир Путин поручил представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне России.

Также правительство должно будет рассмотреть вопрос о возможности использования потенциала институтов развития России в целях создания инфраструктуры, необходимой для реализации новых проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

До 10 марта кабмину поручили представить предложения по развитию проектов малой генерации электроэнергии в удаленных регионах России с использованием СПГ в качестве топлива.