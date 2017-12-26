РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 дек. Группа компаний «ПИК» завершит строительство корпусов-долгостроев 6А, 7A и 17А в микрорайоне Белая Дача в Котельниках, ранее эти дома возводили застройщики «Солидстройгрупп» и «Стройфит», говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

«С целью завершения строительства указанных жилых домов и обеспечения прав пострадавших граждан, в рамках работы Градостроительного совета Московской области был подобран новый инвестор – Группа компаний «ПИК». Между ООО «Солидстройгрупп», ООО «Стройфит» и инвестором ПАО «Группа компаний ПИК» 18 декабря подписано соглашение о реализации проекта достройки жилых домов 6А, 7А и 17А», – говорится в сообщении.

Администрация Котельников совместно с новым инвестором разрабатывает дорожную карту по завершению строительства данных домов. Готовность корпусов в июне составляла: 6А – 56,5%, 7А – 53,7% и 17А – 36,3%. Сдача корпусов 6А и 7А запланирована на 30 марта 2018 года, а корпуса 17А – 30 сентября 2019 года.

В сентябре МУ МВД России «Люберецкое» возбудило уголовное дело в отношении руководства ООО «Солидстройгрупп» и ООО «Стройфит» по статье «Злоупотребление полномочиями».