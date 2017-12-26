РИАМО - 26 дек. Показатель смертности от инфаркта миокарда в столичных медицинских учреждениях за пять лет снизился в пять раз, кроме того, за год в два раза уменьшилась внутрибольничная летальность от ишемического инсульта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Созданная нами инфарктная сеть позволила нам за пять лет снизить внутрибольничную летальность от инфаркта миокарда в пять раз. Это абсолютно беспрецедентная история», — сказал Печатников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в восьми стационарах Москвы наладили так называемую инсультную сеть — это стационары, где борются с ишемическими инсультами. Печатников указал на то, что за прошедший год удалось в два раза снизить внутрибольничную летальность от ишемического инсульта.

Чиновник также рассказал об ситуации с онкологическими заболеваниями в столице.

«Сегодня у нас около 300 тысяч москвичей стоят на учете как онкологические больные, это много. И хотя смертность от онкологических заболеваний в Москве стабилизировалась, и даже имеет тенденцию к снижению, мы не можем быть абсолютно удовлетворены тем, что происходит в этом направлении», — отметил Печатников.

Он уточнил, что в городе сейчас достаточно специалистов-онкологов, а соответствующее оборудование есть в каждой поликлинике. По словам Печатникова, речь идет о диспансеризации и о том, что в каждой поликлинике должен появиться онколог. Благодаря этому и успехам фармтерапии больные раком люди могут жить еще десятки лет.

Заммэра добавил, что фармтерапия является настоящим прорывом в лечении онкологии, несмотря на свою высокую стоимость. В то же время Печатников подчеркнул, что Москва может позволить финансировать такое лечение.