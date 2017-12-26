Самый известный детский композитор, автор песенки Крокодила Гены, Мамонтенка, «Антошки» и «Облаков» Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни. Кроме музыки к любимым советским мультфильмам, он написал эстрадные шлягеры «А он мне нравится», «Идет солдат по городу», «Лада» и многие другие. Редакция РИАМО вспомнила самые известные мелодии Шаинского.

ПЕСНИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ

«Песенка крокодила Гены»

Известная детская песенка «про голубой вагон», а также песни Чебурашки и старухи Шапокляк из мультфильма про Чебурашку были написана Шаинским в соавторстве с Эдуардом Успенским.

«Песня Чебурашки»

«Песня Шапокляк»

«Антошка»

Хит про Антошку, которого зовут копать картошку, из одноименного мультика тоже написал Шаинский, автор стихов – Юрий Энтин.

«Чунга-чанга»

В соавторстве Энтиным композитор написал еще много детских песенок, в том числе мелодии «Чунга-чанга» из мультфильма «Катерок».

«Веселая карусель»

«Веселую карусель», которая стала подводкой ко многим советским мультфильмам, тоже написали Шаинский и Энтин.

«Улыбка»

Знаменитая «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» написана на стихи Михаила Пляцковского.

«Кузнечик»

Шаинский является и автором песни «Кузнечик» на слова Николая Носова из мультика про Незнайку и его друзей.

«Песенка Мамонтенка»

Все советские дети помнят трогательную песенку из мультфильма «Мама для мамонтенка», в котором одинокий мамонтенок плывет на льдине в поисках своей мамы.

«Облака»

И конечно, песню про «Облака – белогривые лошадки» на слова С. Козлова из мультфильма «Трям! Здравствуйте!» тоже написал Шаинский.

ЭСТРАДНЫЕ ХИТЫ

«Когда цвели сады»

Этот хит Владимира Шаинского на стихи Михаила Рябинина исполнила Анна Герман.

«А он мне нравится»

Песню «А он мне нравится» на стихи Александра Жигарева исполняли советские звезды Анна Герман и Эдита Пьеха, а также молодые исполнительницы, среди которых Марина Девятова.

«Идёт солдат по городу»

Песню на стихи Михаила Танича и музыку Владимира Шаинского первым исполнил легендарный советский ВИА «Пламя».

«Лада»

Знаменитую песенку «Лада» Шаинский сочинил на стихи Пляцковского.

«На дальней станции сойду»

Вместе с Таничем композитор написал и лирическую композицию «На дальней станции сойду».

«Не плачь, девчонка»

В соавторстве в В. Харитоновым была написана песня «Не плачь девчонка», которую пел Лев Лещенко.

«Обручальное кольцо»

Песня всех советских свадеб, которую исполнял ВИА «Лейся, песня!», также принадлежит Шаинскому, стихи – Михаил Рябинин.