РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Бетономешалка съехала в кювет в результате столкновения двух автомобилей на автодороге М-2 «Крым» в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник около 16:30 на 44 километре автодороги М-2 «Крым» в Подольске.

«Фургон Peugeot столкнулся с легковым автомобилем. Водитель бетономешалки увел машину в кювет, чтобы не въехать в них. Тем самым он спас всех участников ДТП. В результате аварии у фургона была разбита левая передняя часть, а у легкового автомобиля повреждена часть заднего бампера. Бетономешалка получила значительные повреждения, а ее водитель разбил голову», – сказал очевидец.

Он добавил, что в результате аварии никто не погиб.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18:00 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 600 метров.