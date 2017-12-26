РИАМО - 26 дек. В Москве сотрудники вневедомственной охраны задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на один из московских цехов по пошиву одежды, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

«Инцидент произошел на одном из охраняемых объектов в Северо-Западном округе Москвы. Трое неизвестных ворвались в помещение цеха, связали работников предприятия и потребовали от них денежные средства», - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии заметили неизвестного гражданина, спешно покидавшего здание цеха. Стражи правопорядка задержал подозрительного гражданина. Внутри здания сотрудники обнаружили связанных скотчем мужчину и женщину с телесными повреждениями различной степени тяжести. Позже выяснилось, что они являются работниками предприятия по пошиву одежды.

Как пояснил пострадавший, трое неизвестных проникли в производственное помещение цеха, избили, а затем связали его и уборщицу, и потребовали от них деньги. Пока злоумышленники ходили по другим помещениям цеха, мужчине удалось освободиться, добраться до пульта охраны и вызвать сотрудников вневедомственной.

Подозреваемые были задержаны. Для дальнейшего разбирательства ранее судимые 46-летний житель Москвы и 42-летний уроженец одной из стран СНГ были переданы сотрудникам полиции.