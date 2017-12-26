РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Члены местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе попросили убрать несанкционированную свалку в микрорайоне Северное Кучино, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Члены местного отделения партии «Единая Россия» 25 декабря провели экологический рейд по просьбам жителей Балашихи.

«Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поручил убрать несанкционированную свалку и проработать вопрос по установке бункеров между улицами Сиреневая и Красноармейская, Гидрогородок и Виноградная», – говорится в сообщении.

По словам Ефимова, данные рейды в Балашихе будут проводиться регулярно.

«Вместе с администрацией города подобные рейды по частному сектору будут регулярными», – сообщил Ефимов.