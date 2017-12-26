РИАМО - 26 дек. В Москве вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями во время конфликта со стрельбой у ресторана Elements, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Перестрелка на Рочдельской улице у ресторана Elements произошла 14 декабря 2015 года между двумя группами людей, в результате которой погибли два человека, семеро были госпитализированы. В инциденте, по версии следственных органов, участвовали соратники криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), в частности, арестованный Андрей Кочуйков (Итальянец), а также бывший сотрудник МВД Эдуард Буданцев.

«Приговором суда 26-летнему оперуполномоченному Ильдару Шакирову назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, 37-летнему врио начальника уголовного розыска Денису Ромашкину – в виде 4 лет лишения свободы и участковому Ренату Зиннатулину – в виде 2 лет лишения свободы», - сказала Иванова.

Она добавила, что все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что вечером 14 декабря 2015 года, обвиняемые прибыли в помещение одного из московских ресторанов, расположенного по улице Рочдельской в городе Москве, для проверки поступившего от владельца учреждения заявления о совершении ранее незнакомыми лицами попытки вымогательства у нее денежных средств.

При этом Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин, находясь при исполнении служебных обязанностей, не приняли мер к получению от заявительницы сообщения о совершенном преступлении и умышленно отказались от реализации полномочий, предоставленных им действующим законодательством.