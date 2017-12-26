РИАМО - 26 дек. В Московской области осудили двоих мужчин, совершивших жестокое убийство двоих пенсионерок, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Следствие установило, что с 12 по 15 августа 2015 года 40-летний Евгений Скворцов и 30-летний Сергей Скородумов в поселке Верхнее Мячково Раменского района пробрались в дом, где проживали сестры-пенсионерки 73-х и 75-ти лет. Преступники вначале избили женщин камнями, после чего одну из них задушили проводом, вторую – подушкой. После этого злоумышленники похитили документы и ключи от квартиры, принадлежащей потерпевшим, откуда вынесли деньги и имущество на общую сумму 2 миллиона рублей.

«Приговором суда Скворцову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Скородумову – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.