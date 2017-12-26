РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Танцевальная пара из Балашихи заняла второе место на международном турнире в Дубае, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В первом открытом международном турнире по танцам в Дубае принимали участие более 600 танцоров из Европы, США, Канады, Азии, Австралии и Новой Зеландии. Соревнования проходили в 14 возрастных группах в двух стилях танца – европейском и латиноамериканском.

«В международном турнире в Дубае танцевально-спортивный клуб «Акцент», который располагается на базе спортивного комплекса «Орион» в Балашихе, представила пара Данил Купцов и Маргарита Лукьянова. Ребята достойно выступили на турнире, заняв второе место по латиноамериканской программе и четвертое место по программе многоборье. Они исполнили 10 танцев», – сказала тренер-судья Московской федерации танцевального спорта Елена Миргородская.

По ее словам, призерам вручили хрустальный кубок. Спортсмены танцуют вместе третий сезон. Данил занимается танцами с пяти лет, а его партнерша – с шести. К турниру их подготовила команда тренеров. Ребята занимаются танцами в спортивно-танцевальном клубе «Акцент» на базе спорткомплекса «Орион» в Балашихе.

«Данил и Маргарита принимают участие в крупных соревнованиях. Являются многократными победителями международных и российских турниров», – отметила Миргородская.

24 декабря танцевально-спортивный клуб «Акцент» занял второе место среди детских команд и третье – среди юниорских в первенстве клубных команд Москвы в «Крокус Экспо». Всего клуб из Балашихи представляли семь команд.