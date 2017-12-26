РИАМО (ЛЫТКАРИНО) – 26 дек. В подмосковном Лыткарине во вторник открыли центр реабилитации для детей с инвалидностью, с ними будут работать профильные специалисты, сообщила Лыткаринскому информагентству представитель министерства социального развития Московской области Татьяна Дикарева.

«Благодаря новому центру реабилитации, расположившемуся в доме №19 по улице Первомайской, дети с ограниченными возможностями смогут, не выезжая из города, получать помощь врачей и заниматься лечебной физкультурой. Первый такой центр в Лыткарине был открыт при поддержке министерства социальной защиты населения Московской области», – сообщила Дикарева.

Сотрудники провели экскурсию, рассказали детям и родителям о том, какие возможности доступны в новом центре. Ребята тут же опробовали тактильные дорожки, тренажеры и мини-бассейн с шарами.

По данным агентства, центр реабилитации для детей открыт с 9:00 до 20:00. В планах – работа в две смены. С 9 января детей и родителей будут принимать психолог и логопед. В течение месяца к ним присоединятся массажист и инструктор лечебной физкультуры.