РИАМО - 26 дек. Загруженность дорог Москвы во вторник во второй раз за день составила восемь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Ранее днем на дорогах уже фиксировались 8-балльные пробки.

В данный момент с трудом движется транспорт на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. На некоторых участка скорость потока упала до трех километров в час.

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов. Ожидаются мокрый снег, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.

Ранее ЦОДД Москвы сообщал о том, движение в столице сильно затруднено из-за детских новогодних мероприятий и непогоды, водителей просят пользоваться общественным транспортом.