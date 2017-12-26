РИАМО - 26 дек. Загруженность дорог Москвы во вторник во второй раз за день составила восемь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».
Ранее днем на дорогах уже фиксировались 8-балльные пробки.
В данный момент с трудом движется транспорт на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. На некоторых участка скорость потока упала до трех километров в час.
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов. Ожидаются мокрый снег, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.
Ранее ЦОДД Москвы сообщал о том, движение в столице сильно затруднено из-за детских новогодних мероприятий и непогоды, водителей просят пользоваться общественным транспортом.
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