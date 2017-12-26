РИАМО – 26 дек. Похороны скончавшегося знаменитого композитора Владимира Шаинского могут пройти в Соединенных Штатах Америки, сообщает во вторник РЕН ТВ.

Автор музыки для «Чебурашки и Крокодила Гены», известный композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни.

«Сын знаменитого композитора Владимира Шаинского - Вячеслав – сообщил, что отца скорее всего похоронят в США», - говорится в сообщении.

Шаинский скончался после тяжелой операции, которую ему провели в американской клинике в связи с онкологическим заболеванием.

Вдова композитора Светлана сообщила, что Шаинский скончался в ночь на 25 декабря.

Шаинский - лауреат Государственной премии СССР. Известен как автор песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.