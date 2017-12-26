РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Городской округ Балашиха занял седьмое место в рейтинге оценки эффективности работы органов местного самоуправления по итогам 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По итогам 2017 года Балашиха поднялась в рейтинге и заняла седьмое место. В прошлом году город занял девятое место. Мы сделали большой шаг вперед. Это результат работы большой команды людей: городских предприятий, учреждений, совета депутатов, администрации. Седьмое место в рейтинге – это объективный показатель результатов нашей работы по всем сферам деятельности: в экономике, в социальной сфере. Но нам есть к чему стремиться», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

По его словам, администрация Балашихи планирует больше внимания уделять проблемам обманутых дольщиков, взаимодействию с предприятиями, поддержке бизнеса и мобилизации экономики.

«У нас есть много задач на 2018 год: развивать на территории города технопарк, социальную сферу и спорт. В следующем году мы планируем начать строительство пяти школ за счет муниципального бюджета и еще четыре школы за счет инвестиционных средств», – отметил Юров.

Рейтинг подводится в Московской области третий год подряд. Муниципалитеты оцениваются по следующим направлениям: развитие предпринимательства, доступность государственных и муниципальных услуг, эффективное управление, качество жизни и развитие сельского хозяйства.

По итогам 2017 года лучшими в рейтинге муниципалитетов тройку лидеров заняли города Реутов, Королев и Лосино-Петровский.