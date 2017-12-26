РИАМО – 26 дек. Правительство России повысит денежные оклады военнослужащим по контракту и призыву с 1 января 2018 года, сообщает во вторник Газета.ru.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия российских военнослужащих, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ, заявил, что российские власти предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих, на эти цели за три года направят 82 миллиарда рублей.
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